Пассажир напал на сотрудника авиакомпании после приземления самолета в Европе

The Sun: Пассажир авиакомпании EasyJet ударил члена экипажа в аэропорту Испании

Пассажир напал на члена экипажа самолета после приземления в аэропорту Европы. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома Аликанте, Испания. Борт авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс EZY8110 из Гатвика, Великобритания, благополучно приземлился и открыл двери. В этот момент мужчина внезапно ударил бортпроводника, сбежал и скрылся в аэропорту.

Сотрудник авиаперевозчика получил травму плеча и не смог работать. При этом пассажиры более часа провели в душном проходе без возможности сойти с трапа. «Мы поняли, что что-то происходит, поскольку слышали переговоры экипажа по рациям. Потом нам все рассказали, и мы отнеслись к этому с пониманием», — сообщил очевидец событий Джон Локетт.

Из-за травмы сотрудника авиаперевозчику пришлось отменить обратный вылет и предложить клиентам компании альтернативные рейсы. Напавшего на работника мужчину до сих пор ищут.

Ранее сообщалось, что стюардесса авиакомпании Southwest Airlines набросилась на бывшего бойца ММА в самолете. Причиной конфликта стал спор из-за размещения ручной клади на багажных полках.