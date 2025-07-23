Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 23 июля 2025Путешествия

Пассажир напал на сотрудника авиакомпании после приземления самолета в Европе

The Sun: Пассажир авиакомпании EasyJet ударил члена экипажа в аэропорту Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Пассажир напал на члена экипажа самолета после приземления в аэропорту Европы. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэродрома Аликанте, Испания. Борт авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс EZY8110 из Гатвика, Великобритания, благополучно приземлился и открыл двери. В этот момент мужчина внезапно ударил бортпроводника, сбежал и скрылся в аэропорту.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Сотрудник авиаперевозчика получил травму плеча и не смог работать. При этом пассажиры более часа провели в душном проходе без возможности сойти с трапа. «Мы поняли, что что-то происходит, поскольку слышали переговоры экипажа по рациям. Потом нам все рассказали, и мы отнеслись к этому с пониманием», — сообщил очевидец событий Джон Локетт.

Из-за травмы сотрудника авиаперевозчику пришлось отменить обратный вылет и предложить клиентам компании альтернативные рейсы. Напавшего на работника мужчину до сих пор ищут.

Ранее сообщалось, что стюардесса авиакомпании Southwest Airlines набросилась на бывшего бойца ММА в самолете. Причиной конфликта стал спор из-за размещения ручной клади на багажных полках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главреда Baza арестовали по делу о взятках полицейским. Адвокат заявил, что единственное доказательство — старое фото с банкомата

    Стали известны параметры возможной сделки США и ЕС по тарифам

    Буданов высказался о врагах Украины в команде Трампа

    Бывший игрок НХЛ заработает в ЦСКА десятки миллионов рублей за год

    Россиянин перепутал лося с капибарой и поговорил с ним

    Напавший на коллег с луком и стрелами россиянин попал на видео

    Глава МИД Израиля встретился с Зеленским

    Попавшийся с бомбой россиянин Попадейкин попал за решетку на 20 лет

    Пассажир напал на сотрудника авиакомпании после приземления самолета в Европе

    Главы делегаций России и Украины начали встречу тет-а-тет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости