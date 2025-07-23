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11:26, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о почетной медали для иноагентов

Блогер Лебедев назвал объявление в розыск наградой для иноагентов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал наградой для иностранных агентов то, что их объявляют в розыск в России. Такое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что МВД России объявило в розыск писателя и публициста Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). «Такие объявления в розыск для каждого иноагента — это как почетная медаль. Это значит, что твои диссидентские заслуги признало государство», — поиронизировал дизайнер.

По мнению блогера, судебные процессы против иноагентов в России должны греть им душу.

О том, что Быкова объявили в розыск, стало известно 14 июля. В базе розыска МВД отмечалось, что писатель разыскивается по уголовной статье.

В апреле против Быкова возбудили уголовное дело. Его обвинили в дискредитации Российской армии и уклонении обязанностей иностранного агента.

Вот это да!
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