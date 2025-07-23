Продававший сыр за 85 тысяч рублей бизнесмен-христианин попросил у властей денег на слуг

Скандальный бизнесмен Стерлигов обратился к властям и попросил денег на слуг

Продававший сыр за десятки тысяч рублей скандально известный бизнесмен-христианин Герман Стерлигов опубликовал пост в Telegram, в котором обратился к российским властям и попросил денег на слуг. Так он отреагировал на публикации, в которых его называют миллиардером.

По словам предпринимателя, ему требуется «хотя бы» пара миллионов долларов, чтобы стать более похожим на миллиардера. «У меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера», — отметил он.

Кто такой Герман Стерлигов? Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен» (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами. В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок». Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

При этом Стерлигов признал, что простые люди ненавидят миллиардеров. Он отметил, что даже без денег и слуг он уже сказочно богат, так как у него есть куча скотины и настоящая Библия.

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Ранее Герман Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы. «Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб», — заявил он.