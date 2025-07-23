Головин отказался возвращаться в Россию

L'Equipe: Футболист «Монако» Александр Головин отказал российским клубам

Полузащитник «Монако» Александр Головин отказал российским клубам и рассчитывает продолжить карьеру в нынешней команде. Об этом в среду, 23 июля, сообщает L'Equipe.

По информации издания, 29-летний футболист отказался возвращаться в Россию и считает себя одним из лидеров «Монако». «Мы сказали всем российским клубам, которые нам звонили, что этим летом шансов нет», — заявил источник L'Equipe.

20 июня появилась информация, что «Монако» намеревается избавиться от Головина. Отмечалось, что клуб выставил россиянина на продажу и хочет получить деньги на обновление состава.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до конца сезона-2028/2029. Он провел за клуб 232 матча, в которых записал на свой счет 34 гола и 40 результативных передач. Но неофициальным данным, россиянин зарабатывает 3,6 миллиона евро в год.