Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
1:1
3-й сет
live
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
0:2
Завершен
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
1:1
Завершен
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
1:2
2-й тайм
live
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21:11, 23 июля 2025Спорт

Головин отказался возвращаться в Россию

L'Equipe: Футболист «Монако» Александр Головин отказал российским клубам
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Полузащитник «Монако» Александр Головин отказал российским клубам и рассчитывает продолжить карьеру в нынешней команде. Об этом в среду, 23 июля, сообщает L'Equipe.

По информации издания, 29-летний футболист отказался возвращаться в Россию и считает себя одним из лидеров «Монако». «Мы сказали всем российским клубам, которые нам звонили, что этим летом шансов нет», — заявил источник L'Equipe.

20 июня появилась информация, что «Монако» намеревается избавиться от Головина. Отмечалось, что клуб выставил россиянина на продажу и хочет получить деньги на обновление состава.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до конца сезона-2028/2029. Он провел за клуб 232 матча, в которых записал на свой счет 34 гола и 40 результативных передач. Но неофициальным данным, россиянин зарабатывает 3,6 миллиона евро в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры России и Украины завершились

    Раскрыта судьба вернувшихся в Украину после обмена солдат ВСУ

    Переговоры России и Украины в Стамбуле проходили на русском языке

    Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц

    В МИД Германии рассказали о возможности Украины повлиять на Россию

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в крошечном купальнике

    В Польше назвали условие невозможности вступления Украины в ЕС

    Белый дом обвинил Обаму в саботаже

    Головин отказался возвращаться в Россию

    Дроны ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости