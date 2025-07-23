Любителям бананов назвали неочевидное правило их употребления

Технолог Симс: Немытая кожура бананов может привести к отравлениям

Продукты с кожурой нужно мыть так же, как любые другие, рассказала специалист в области пищевых технологий Тамика Симс. Это неочевидное правило она назвала любителям бананов в беседе с Mirror.

По словам технолога, продукты с кожурой следует мыть чистой проточной водой, даже если кожуру не планируется есть. Она добавила, что эта гигиеническая привычка — лучший способ безопасного обращения с пищевыми продуктами, позволяющий минимизировать перенос на фрукты грязи и микробов, которые могут находиться на кожуре. «Даже если это кажется нелогичным, сначала бананы следует вымыть», — добавила Симс.

Мытье, продолжила она, необходимо для удаления с поверхности грязи, бактерий и потенциальных пестицидов, что предотвращает их попадание на руки и, следовательно, в рот. Употребление немытых фруктов, уточнила Симс, может привести к пищевым отравлениям, вызванным такими вредными бактериями, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Кроме того, немытые фрукты и овощи также могут содержать грязь, мусор и даже насекомых, а воздействие пестицидов связано с рядом неблагоприятных последствий для здоровья и может увеличить риск таких заболеваний, как аутизм, рак, гипертония, диабет и деменция.

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