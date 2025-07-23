Премьер Польши предупредил о предвоенных временах

Премьер Туск: Польша живет в предвоенные времена

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что его страна живет в предвоенные времена. Его слова передает издание Rzeczpospolita.

«Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казалась невообразимыми», — отметил Туск.

По словам польского премьера, на этом фоне правительство страны сосредоточится на укреплении безопасности и поддержании порядка внутри страны. Он добавил, что положение дел на мировой арене «удивляет практически каждый день все правительства и всех политических лидеров».

Ранее министерство иностранных дел Польши порекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну.