Раскрыта удивительная польза опасного гриба из гробницы Тутанхамона

J Nat Prod: Вещества из Aspergillus flavus останавливают рост раковых клеток

Ученые из Университета Пенсильвании нашли в токсичном грибе Aspergillus flavus вещества, которые способны останавливать рост раковых клеток. Этот гриб известен тем, что его споры обнаруживали в гробнице Тутанхамона и связывали с легендой о «проклятии фараона». Теперь оказалось, что он может быть не только опасным, но и полезным. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Natural Products (J Nat Prod).

Aspergillus flavus известен как опасный гриб, споры которого способны вызывать тяжелые инфекции. Его находили в древних усыпальницах, включая гробницу Тутанхамона, и именно он долгое время считался вероятной причиной загадочных болезней археологов. Теперь оказалось, что этот гриб производит редкий тип молекул — RiPP‑пептиды, которые ранее почти не встречались у грибов.

В ходе исследования ученые протестировали разные штаммы аспергилл и смогли выделить четыре уникальных соединения, получивших название асперигимицины. Эти молекулы отличаются особой структурой из взаимосвязанных кольцевых звеньев и проявили выраженную активность против раковых клеток: они блокировали формирование микротрубочек, необходимых для деления опухолевых клеток.

Эксперименты показали, что асперигимицины способны проникать в клетки и действовать избирательно, снижая риск повреждения здоровых тканей. Исследователи рассматривают их как перспективную основу для создания новых противораковых препаратов и планируют дальнейшие тесты на моделях заболеваний.

Открытие демонстрирует, как природные организмы, считавшиеся источником опасности, могут стать отправной точкой для создания новых лекарств.

Ранее ученые выяснили, что привычный чайный гриб может быть не только освежающим напитком, но и влиять на здоровье кишечника. Регулярное употребление комбучи связано с ростом полезных бактерий и снижением доли микроорганизмов, связанных с лишним весом.