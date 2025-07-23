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14:01, 23 июля 2025Силовые структуры

Раскрыто местонахождение осужденной за фейки московского педиатра

Педиатр Буянова этапирована в колонию Костромы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Педиатр Надежда Буянова этапирована в колонию Костромы. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным агентства, осужденная за распространение фейков о Вооруженных силах России находится в исправительной колонии №3 в городе Кострома.

По данным следствия, будучи врачом в московской клинике, Буянова, на приеме некорректно высказалась об отце ребенка, участвовавшем в специальной военной операции (СВО). Кроме того, по версии обвинения, она, узнав, что мальчику не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении военного долга, стала над ним насмехаться. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении нее дело.

Ранее сообщалось, что обвиняемую по делу о фейках о Российской армии московского педиатра осудили.

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