Раскрыты перспективы для семей изнасиловавших девочку под Калугой мигрантов

СК: Мигрантов, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, депортируют

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после изнасилования четырехлетней девочки под Калугой детьми мигрантов в возрасте 9 и 11 лет, рассматривается вопрос о депортации их семей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мальчики по решению суда отправлены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родители — в центр временного содержания иностранных граждан. Также установлено, что отец одного из фигурантов дела нарушил порядок пребывания на территории России.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела. Жизни и здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает, ей оказывается психологическая помощь.

О надругательстве детей мигрантов над ребенком стало известно из публикации губернатора Калужской области Владислава Шапши. Он описал преступление как «вопиющий случай» и рассказал о последствиях для подозреваемых.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова сообщила, что изнасилованная девочка в день трагедии гуляла с отцом. Его отвлекли соседи, и он на время перестал следить за дочкой. Этим воспользовались насильники и напали на нее.