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20:45, 23 июля 2025Из жизни

Рыбак подстрелил из лука огромного сома и установил новый рекорд

В США рыбак подстрелил из лука 29-килограммового сома и установил рекорд штата
Никита Савин
Никита Савин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: M Huston / Shutterstock / Fotodom

В США рыбак из Мичигана подстрелил из лука сома весом 29,2 килограмма и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает радиостанция WITL.

Обладателем нового высшего достижения штата в боуфишинге стал Коди Карлсон из поселка Ньюпорт. 29 июня мужчина отправился на рыбалку с луком и стрелами. Американец назвал себя «рыбоголиком» и сказал, что намеревался добыть сома на ужин, но не думал, что ему попадется такой огромный экземпляр.

В июле достижение Карлсона официально признал Департамент природных ресурсов Мичигана. Предыдущее высшее достижение штата было установлено в 2022 году. Тогда Ллойд Таннер из штата Индиана добыл в реке Сент-Джозеф сома весом 24,6 килограмма.

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Биолог департамента природных ресурсов штата Джон Бушкевич заявил, что подстреленного Кралсоном сома уже ловили ученые в 2020 году во время исследований. Тогда рыба весила почти 25 килограммов.

Ранее сообщалось, что школьники из Мичигана поймали огромного миссисипского панцирника и удивились. Обычно эта рыба не водится в водоемах штата.

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