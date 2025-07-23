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09:52, 23 июля 2025Спорт

ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей за футболиста сборной России

ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей за Сергея Пиняева
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА предложил столичному «Локомотиву» 900 миллионов рублей за футболиста сборной России Сергея Пиняева. Об этом сообщает «Чемпионат».

Именно такая сумма прописана в контракте Пиняева с железнодорожниками в качестве отступных. Если армейцам удастся договориться с самим игроком, «Локомотив» будет обязан отпустить футболиста.

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) признал Пиняева лучшим молодым игроком Восточной Европы. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро (734,2 миллиона рублей).

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 20-летний футболист выступает с января 2023 года.

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