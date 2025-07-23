ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей за футболиста сборной России

Московский ЦСКА предложил столичному «Локомотиву» 900 миллионов рублей за футболиста сборной России Сергея Пиняева. Об этом сообщает «Чемпионат».
Именно такая сумма прописана в контракте Пиняева с железнодорожниками в качестве отступных. Если армейцам удастся договориться с самим игроком, «Локомотив» будет обязан отпустить футболиста.
Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) признал Пиняева лучшим молодым игроком Восточной Европы. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро (734,2 миллиона рублей).
Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 20-летний футболист выступает с января 2023 года.