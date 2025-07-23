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13:29, 23 июля 2025Бывший СССР

Украинская делегация вылетела на переговоры в Стамбуле

Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией в Стамбуле
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией в турецком Стамбуле. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на источник в офисе президента страны.

Отмечается, что пост главы делегации сохранил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров.

Ранее тот факт, что переговорную группу возглавит Умеров, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил, что в состав делегации войдут представители разведки, министерства иностранных дел и офиса президента страны.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, третий раунд переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле состоится 23 июля в 19:00. По его словам, главной темой для обсуждения станут проекты меморандумов по урегулированию украинского кризиса.

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