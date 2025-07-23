В Армении опровергли сделку с США по Зангезуру

Правительство Армении опровергло сделку с США по Зангезуру

Правительство Армении опровергло сделку с США по Зангезуру, назвав информацию об этом «проявлением манипулятивной пропаганды». Об этом сообщает Minval со ссылкой на кабмин республики.

Армянские власти назвали материал сайта Periodista Digital фальсификацией. Они также указали, что этот ресурс «неоднократно подвергался критике за использование подставных лиц и распространение манипулятивных и необоснованных материалов».

Ранее испанское издание Periodista Digital сообщило, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост [президента США Дональда] Трампа». Сообщалось, что Армения сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

До этого представитель МИД республики Ани Бадалян заявила, что Армении от международных партнеров поступают различные предложения по созданию «коридора в Зангезуре».

