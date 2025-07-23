В Госдуме ответили на заявление украинского дипломата о переговорщиках из России

Депутат Журова: Кулуарный разговор между Россией и Украиной может быть теплым

В ситуации конфликта между Россией и Украиной каждое слово на переговорной площадке должно быть выверено, и тем более нет смысла вести себя неучтиво, сказала депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее представитель делегации Украины на переговорах в Стамбуле, заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица заявил, что переговорщики из России учтивы и компетентны. Он также отметил, что это относится и к предыдущим встречам между представителями Москвы и Киева.

Депутат отметила, что на таком высоком уровне переговоры не могут идти иначе. Члены российской делегации выверяют каждое слово, понимая, что это публичная площадка и устраивать перебранки и выяснения отношений неуместно, указала она.

«Неизвестно, поощрят ли его за такие слова, но это просто констатация факта и правды. Я думаю, что кулуарно у них могут быть еще более теплые взаимоотношения, переговоры или какие-то разговоры друг с другом, которые, конечно, они не афишируют. Скорее всего, все равно какие-то моменты еще возникают за закрытыми уже дверьми, когда остаются один на один», — считает Журова.

Ранее сообщалось, что помощник президента России, глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский может встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле. Встреча глав МИД может произойти перед началом переговоров представителей России и Украины.