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16:55, 23 июля 2025Культура

В Госдуме призвали «отменить» Инстасамку в России

Депутат Милонов заявил, что певицу Инстасамку следует отменить в России
Ольга Коровина
Инстасамка

Инстасамка. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал «отменить» в России певицу Дарью Зотееву, известную как Инстасамка. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

Парламентарий раскритиковал участие Инстасамки в заседании Общественной палаты (ОП) России. На заседании, прошедшем 4 июля, исполнительница заявила, что готова бороться с эксплуатацией детей в процессе создания контента молодыми артистами и блогерами. В пример она привела лидера группы «Хлеб» Дениса Кукояку, который активно монетизирует дочь Василису.

«Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить», — высказался Милонов.

Ранее российская певица Виктория Цыганова назвала Инстасамку амбассадором деградации. Она подчеркнула, что рэперша превратила заседание ОП в «балаган».

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