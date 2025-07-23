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18:31, 23 июля 2025Экономика

В Москве машина утонула в болоте

В Новой Москве машина утонула в болоте
Мария Черкасова

Фото: Aleksandrkozak / Shutterstock / Fotodom

Автомобиль утонул в болоте в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованной фотографии видно, что над поверхностью воды зеленого цвета осталась только небольшая часть крыши машины. Очевидцы рассказали, что в результате попадания автомобиля в воду никто не пострадал. Как именно машина оказалась там, неизвестно.

Ранее три машины ушли под землю во время ливня в Новой Туре в Республике Татарстан. Вода размыла землю, на которой находились автомобили. На Казань в среду, 23 июля, обрушились мощные ливни, в городе ввели штормовое предупреждение.

Также во время ливня в поселке Пироговский Мытищинского района Московской области автомобиль провалился в яму, скрытую в луже и наполненную водой.

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