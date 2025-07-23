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00:21, 23 июля 2025Спорт

В Сочи прокомментировали информацию о пропаже двух юных фигуристок

Министр спорта Сочи назвал фейком информацию о пропаже двух юных фигуристок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко прокомментировал информацию о пропаже двух юных фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой. Его слова приводит РИА Новости.

Тимченко заявил, что информация является фейком. Он рассказал, что неизвестные разместили запись на сайте. «Мы связались с федерацией, а также с региональным учреждением, у них данных нет», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Попова и Максимова не вернулись домой с тренировки 21 июля около 19:00 по московскому времени. Отмечалось, что родители фигуристок обратились в правоохранительные органы, после чего начался поиск спортсменок.

Летом 2023 года в Москве пропала 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева. Перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко. Спортсменку нашли в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

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