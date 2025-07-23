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14:17, 23 июля 2025Мир

Во Франции заявили о риске революции из-за Зеленского

Филиппо: Растущее число демонстраций против Зеленского ведет к революции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Растущее число демонстраций на Украине против украинского лидера Владимира Зеленского ведет к революции. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Обычно незаконные и запрещенные везде на Украине, продолжаются и множатся демонстрации против Зеленского, коррупции режима! Все идет к революции!» — написал он.

По словам политика, многим украинцам надоела пропаганда войны, и коррупция, и смерти, однако крупные западные медиа смотрят в другую сторону.

Ранее Филиппо обвинил МИД Франции в «чистом безумии». Он заявил, что это выражается в настаивании французского внешнеполитического ведомства на новых антироссийских санкциях.

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