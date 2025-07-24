Матвиенко: 32 сенатора находятся в зоне риска в плане переназначения

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко оценила риски для переназначения более 30 российских сенаторов. По ее словам, 32 человека находятся в зоне риска, передает ТАСС.

«У нас [в сентябре] 21 избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов. То есть, 32 сенатора в зоне риска. Получат ли они переподтверждение от делегирующих по Конституции — от губернатора или от регионального парламента — либо будет замена», — отметила Матвиенко.

По словам председателя СФ, статистика последних лет демонстрирует, что сменяемость сенаторов составляет от 30 до 50 процентов. Матвиенко назвала поэтапную ротацию сенаторов «хорошей утвердившейся практикой».

«Я уже много раз говорила, приходят новые люди со свежими мыслями, идеями, заряженные на работу. Поэтому в этот раз, конечно, будет смена некоторых сенаторов, в том числе видных политиков. Ничто не стоит на месте», — заключила она.

Ранее сообщалось, что сенатор от Республики Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить свои полномочия по собственному желанию. В марте в отставку подала сенатор от Тувы Дина Оюн. До этого Совфед по итогам голосования досрочно прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова.