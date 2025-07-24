В России заявили об отношении Зеленского ко встрече с Путиным как к конкурсу в КВН

Джабаров: Зеленский рассматривает встречу с Путиным как конкурс капитанов в КВН

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на данным момент не может состояться, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Что касается встречи на высшем уровне, то Владимир Мединский, глава нашей делегации, помощник президента, абсолютно четко сказал: такая встреча должна быть финальной. То есть два лидера встречаются, показывая, что они готовы к подписанию какого-то мирного соглашения. Зеленский же рассматривает это как игру в КВН, как конкурс капитанов», — считает Джабаров.

По словам сенатора, украинский президент хочет таким образом якобы продемонстрировать свою готовность к миру.

«Это все для него показательное выступление, рассчитанное на то, чтобы запудрить мозги и своим гражданам, и западным лидерам. Я думаю, что этот вариант в данный момент непригоден», — заключил Джабаров.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны договорились об обмене военными и гражданскими. Также он добавил, что Киев предложил провести встречу президента России и украинского лидера до конца августа.

