В Госдуме раскритиковали идею запретить ПВЗ на первых этажах жилых домов

Депутат Якубовский: Запрещать открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов нельзя

Регулирование в вопросе расположения различных точек на первых этажах жилых домов нужно начинать с действительно опасных и социально вредных объектов, считает член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сенатор Олег Голов предложил запрещать размещать дарксторы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов. Инициативу он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению Якубовского, подход в этом вопросе должен быть точечным и дифференцированным. Дарксторы — это, как правило, логистические центры крупных компаний с интенсивным грузопотоком, и здесь действительно необходимы ограничения, указал он.

«Но под одну гребенку с ними нельзя подводить ПВЗ, которые чаще всего открывают индивидуальные предприниматели. Это малый бизнес, который обеспечивает рабочие места, доступ к онлайн-торговле и удобство для жителей. Запретить им работать в жилых домах — значит нанести удар по предпринимателям и людям, особенно в малых населенных пунктах», — поделился депутат.

Безусловно, гораздо легче вводить запреты для малого бизнеса, чем противостоять серьезному лоббизму со стороны крупных алкогольных компаний, отметил парламентарий.

Сегодня настоящая проблема — это не пункты выдачи заказов, а широкое распространение алкомаркетов в жилых кварталах, считает собеседник «Ленты.ру».

«При этом если так называемые наливайки и пивные точки уже запрещены, то алкомаркеты продолжают спокойно работать на первых этажах, зачастую круглосуточно, создавая гораздо больше рисков для соседей. Поэтому регулирование нужно начинать с действительно опасных и социально вредных объектов. В отношении дарксторов — да, необходимо регулирование. Но малый бизнес трогать нельзя», — заключил он.

На этой неделе Госдумы приняла законопроект о регулировании платформенной экономики и пакет поправок в отраслевое законодательство, необходимых для действия нового документа. Речь идет в том числе о регулировании работы маркетплейсов. Документ в случае утверждения вступит в силу с 1 октября 2026 года.

