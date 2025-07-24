Российские спасатели выдвинулись на поиски пропавшего Ан-24 с 46 людьми на борту

Спасатели выдвинулись в Амурскую область на поиски пропавшего Ан-24

Спасатели выдвинулись в Амурскую область на поиски пропавшего самолета Ан-24 с 46 людьми на борту. Об этом сообщили РИА Новости в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Собеседник российского агентства отметил, что группа направляется в Тындинский район. Источник добавил, что все находятся в полной готовности.

Информация о пропаже пассажирского самолета появилась утром в четверг, 24 июля.

По данным средств массовой информации, борт перестал отвечать, находясь в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута.

Еще раньше самолет Ан-2 пропал у якутского поселка Хандыга, там находились пять человек.