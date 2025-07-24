Самому загадочному убийце США вынесли приговор

People: В США убийцу Брайана Кобергера приговорили к четырем пожизненным срокам

Брайана Кобергера, прозванного самым загадочным убийцей в США, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает People.

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. О его причастности свидетельствовали следы ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Еще двух студенток, снимавших комнаты в том же доме, Кобергер не тронул.

3 июля 2025 года преступник пошел на сделку со следствием и согласился признать вину. По условиям сделки, он не мог быть приговорен к высшей мере наказания. 23 июля суд приговорил его к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение и 10 годам заключения за кражу со взломом.

На протяжении всего процесса защита Кобергера говорила о его полной невиновности и обещала предоставить ее неопровержимые доказательства. В частности, юристы преступника пытались обвинить в нападении на студентов их друзей. После вынесения приговора Кобергер отказался произносить последнее слово и извиняться перед родными жертв.

Ранее сообщалось, что Кобергера заподозрили в попытке совершить еще одно подобное преступление. За месяц до расправы со студентами неизвестный с ножом ломился в дом в соседнем городке. На нем была маска, как у Кобергера.