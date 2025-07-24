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17:15, 24 июля 2025Интернет и СМИ

Скабеева предрекла написавшему о Зеленском британскому журналисту звание «агент Кремля»

Скабеева: Призвавший Зеленского уйти в отставку журналист Мэттьюз «выдал базу»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева прокомментировала публикацию британского обозревателя Оуэна Мэттьюза, в которой тот призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, и предрекла ему звание «агент Кремля». О материале западного журналиста она высказалась в Telegram-канале.

«Обозреватель The Telegraph Оуэн Мэттьюз выдал базу, за которую его могут назвать агентом Кремля», — написала Скабеева.

Мэттьюз в своем материале выразил мнение, что Зеленский должен сложить полномочия ради Украины. Обозреватель заявил, что президент Украины не решил проблемы страны, а стал их частью. По словам журналиста, политик также допустил непростительную ошибку, подписав закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств.

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Ранее с критикой Зеленского на фоне принятия нового закона на Украине выступил западный журнал The Economist. Как подчеркивалось в статье, политик с неприличной спешкой подписал документ, который способен подорвать поддержку Киева западными союзниками.

Во вторник, 22 июля, Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. После этого в крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Одессу и Львов, начались протесты.

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