Telegraph: Зеленский должен уйти в отставку ради Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен сложить полномочия ради Украины. Такое мнение выразил обозреватель Оуэн Мэттьюс в статье для британского издания Telegraph.

Колумнист заявил, что Зеленский не решил проблемы страны, а стал их частью. По словам Мэттьюса, президент Украины пользуется особым положением из-за военного времени, чтобы преследовать политических оппонентов. Кроме того, он лишил самостоятельности антикоррупционные органы Украины, что, по мнению журналиста, стало огромной и непростительной ошибкой.

«Существует опасность, что он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») последует примеру своих коррумпированных предшественников. Ему следует уйти в отставку ради Украины», — призвал Мэттьюс.

Ранее журнал The Economist заявил, что Зеленский подписал закон против антикоррупционных агентств с неприличной спешкой. Это решение издание сочло огромной стратегической ошибкой.

22 июля Зеленский подписал закон против Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Президент принял решение, несмотря на то, что в Киеве прошли массовые протесты против принятия этого документа.