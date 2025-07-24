Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 24 июля 2025Россия

В Госдуме предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин

В Государственной Думе предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Государственной Думе предложили штрафовать до 20 тысяч рублей за публичное принижение прав женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект направили на заключение в кабмин. Документ предлагает ввести штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах.

Речь идет о правах женщин на образование, труд и участие в общественной и политической жизни. В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в последнее время в публичном пространстве возросло число случаев, направленных на дискриминацию женщин.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск сразу после постановки на учет в женской консультации, приведет только к ущемлению прав женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    В Южной Осетии разбили лицо памятнику Сталину

    «Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

    Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

    Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

    На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

    В США выразили раздражение из-за Ермака

    Блогерше Лерчек продлили арест

    Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

    Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости