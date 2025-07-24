В Госдуме предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин

В Государственной Думе предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин

В Государственной Думе предложили штрафовать до 20 тысяч рублей за публичное принижение прав женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект направили на заключение в кабмин. Документ предлагает ввести штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах.

Речь идет о правах женщин на образование, труд и участие в общественной и политической жизни. В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в последнее время в публичном пространстве возросло число случаев, направленных на дискриминацию женщин.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декретный отпуск сразу после постановки на учет в женской консультации, приведет только к ущемлению прав женщин.