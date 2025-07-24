Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 24 июля 2025Мир

В МИД ответили на призыв Варшавы к выезду из России

Захарова: Польша пытается сформировать у населения негативный образ РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Призыв Польши к своим гражданам покинуть Россию продиктован тем, что польские власти не хотят слышать о позитивных впечатлениях соотечественников от поездок в РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Несмотря на это все (негативную риторику польских властей в отношении РФ — прим. «Ленты.ру»), все равно граждане Польши ездили на территорию нашей страны. Видимо, польские власти не устраивает то, что они видели, — эти граждане Польши у нас — абсолютно не соответствовало тем картинкам, которые им показывали по телевизору», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не вводила ограничений в отношении польских граждан, однако Варшава пытается сформировать у населения образ России как враждебного государства, в том числе через подобные заявления.

Ранее МИД Польши порекомендовал своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Также ведомство предупредило поляков, имеющих российские паспорта, о том, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Амурской области разбился Ан-24, на его борту было почти полсотни человек. Почему рухнул самолет и что стало с пассажирами?

    Россиянам перечислили перспективные сферы для трудоустройства

    Россиянин поймал двухметровую рыбу

    Россиян предупредили о галопирующем росте цен на электроэнергию

    Врач предупредила об обострении двух заболеваний летом

    Россияне назвали стоп-лист имен для отношений

    Матвиенко поддержала введение обязательного ЕГЭ по одному предмету для выпускников

    Появились кадры с Путиным на церемонии прощания с главой Верховного суда

    Мужчина подлил коллеге «эликсир правды» и попал в тюрьму

    Захарова прокомментировала призыв Алиева сопротивляться к Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости