В МИД ответили на призыв Варшавы к выезду из России

Захарова: Польша пытается сформировать у населения негативный образ РФ

Призыв Польши к своим гражданам покинуть Россию продиктован тем, что польские власти не хотят слышать о позитивных впечатлениях соотечественников от поездок в РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Несмотря на это все (негативную риторику польских властей в отношении РФ — прим. «Ленты.ру»), все равно граждане Польши ездили на территорию нашей страны. Видимо, польские власти не устраивает то, что они видели, — эти граждане Польши у нас — абсолютно не соответствовало тем картинкам, которые им показывали по телевизору», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не вводила ограничений в отношении польских граждан, однако Варшава пытается сформировать у населения образ России как враждебного государства, в том числе через подобные заявления.

Ранее МИД Польши порекомендовал своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Также ведомство предупредило поляков, имеющих российские паспорта, о том, что «на территории России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами».