В России отреагировали на слова Залужного об окончании конфликта на Украине в 2034 году

Депутат Колесник: Война на Украине закончится тогда, когда решит Россия

Россия может закончить конфликт на Украине за несколько недель, но бережет мирных жителей, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посла страны в Великобритании Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине может продлиться до 2034 года.

«Война закончится на Украине, когда это решит Российская Федерация. Если надо будет жестко, то она закончится в течение нескольких недель. Мы не хотим жестко заканчивать войну, потому что это будет связано с гибелью мирных жителей, для нас это неприемлемо», — сказал Колесник.

По его мнению, ежедневное поступательное движение российских войск — залог успеха. Он также назвал художественным свистом подобные оценки по окончанию конфликта.

Ранее Залужный выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии. «Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то она будет длиться еще ого-го», — говорил он.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций завершился в среду, 23 июля, всего через 38 минут после его начала. По ключевым вопросам мирной сделки прогресса добиться не удалось.

