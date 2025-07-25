Богомолов обратился к «скучным и недалеким» врагам после присвоения почетного звания

Режиссер Богомолов пожелал сил своим врагам и назвал их недалекими

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов обратился к критикам после празднования своего 50-летия. Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Богомолов пожелал сил хейтерам, которые «не могут успокоиться», и заверил их, что надолго останется одним из наиболее востребованных театральных деятелей в России.

«Вам, мои скучные недруги и недалекие враги, еще не раз придется убеждать новые и новые поклонения, что Богомолов — это фис. А новые и новые поколения будут снова и снова ломиться на мои спектакли и мечтать работать со мной», — написал режиссер.

21 июля сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств России».

До этого, в ноябре 2024-го, актер и певец Дмитрий Певцов заявил о нежелании стоять рядом с Богомоловым «даже в титрах». Творческими принципами режиссера он назвал «богохульство, мерзость, и эпатаж».