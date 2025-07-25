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19:02, 25 июля 2025Наука и техника

Samsung похвасталась успехом складных флагманов

Samsung: Складной смартфон Galaxy Z Fold 7 стал хитом в Европе, Корее и Индии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Samsung похвасталась хорошими продажами нового складного флагмана. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

В начале июля компания анонсировала складной флагманский смартфон Galaxy Z Fold 7 и раскладушку Galaxy Z Flip 7. Журналисты медиа обратили внимание на отчет Samsung, в котором компания отчиталась о хороших продажах топового устройства.

В корпорации не раскрыли деталей, но отметили, что в Европе количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 выросло на 50 процентов по сравнению с предыдущей моделью. Также в фирме рассказали, что «премиальный форм-фактор и высокая производительность пользуются спросом». Ранее в Samsung заявили, что раскладной аппарат стал хитом рынка в Южной Корее и Индии.

Кроме того, в Samsung назвали Blue Shadow самым популярным цветом Galaxy Z Fold 7. На него пришлось 40 процентов предзаказов по всему миру. Журналисты SamMobile отметили, что Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 в настоящий момент продаются в 49 странах, а в ближайшее время будут доступны в 110 странах мира.

В начале июля журналисты издания PhoneArena рассказали, что если смартфон имеет редкий цвет корпуса или выпущен в уникальной расцветке, то с его ремонтом могут возникнуть проблемы.

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