Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
21:00 (Мск)
Корентен Муте
Вашингтон (м)
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Спартак М
Завтра
15:00 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
Завтра
17:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
Завтра
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Завтра
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
15:56, 25 июля 2025Спорт

Игрок «Партизана» открестился от поста с «Катюшей» после оскорблений украинских фанатов

Костич открестился от поста с «Катюшей» после оскорблений украинских фанатов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Черногорский легионер белградского «Партизана» Андрей Костич в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) открестился от публикации поста с «Катюшей» в TikTok.

По словам футболиста, у него нет аккаунта в этой соцсети. «Спасибо всем за поддержку, увидимся в четверг», — добавил Костич.

Ранее от имени футболиста был опубликован пост в TikTok. В нем Костич сидит с одноклубниками в раздевалке, фото сопровождается песней «Катюша». «Мы с вами не закончили», — гласит подпись.

«Партизан» 24 июля на выезде обыграл украинскую «Александрию» со счетом 2:0. Фанаты украинского клуба по ходу матча оскорбляли сербскую команду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия пообещала поддержать санкции против России при одном условии. Какую позицию занял Белград в отношении Москвы?

    Описаны преимущества нового стандарта Wi-Fi

    Стали известны последствия ДТП с Буйновым для его карьеры

    Число жертв разрушительного взрыва в многоэтажке в Саратове выросло

    Раскрыт доход Маслякова-младшего от КВН

    Набиуллина высказалась о будущем рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

    Решение Макрона по Палестине назвали позором и капитуляцией

    Ортопед рассказал об опасности плоской обуви

    Женщина поделилась советами по выживанию от работавшего секретным агентом отца

    Трампа и Рубио призвали вспомнить об Иисусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости