Футболист «Партизана» после оскорблений украинских фанатов опубликовал пост с «Катюшей»

Костич после оскорблений украинских фанатов опубликовал пост с «Катюшей»

Черногорский легионер белградского «Партизана» Андрей Костич в своем TikTok опубликовал пост после победы над украинской «Александрией» (2:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.

Игрок выложил фотографию с одноклубниками в раздевалке, сопроводив ее песней «Катюша». «Мы с вами не закончили», — написал Костич.

Партизан 24 июля на выезде обыграл «Александрию» со счетом 2:0. Команды проведут ответный матч 31 июля.

Фанаты «Александрии» по ходу матча оскорбляли «Партизан». Кроме того, футболисты украинского клуба отказались пожимать руки игрокам сербской команды.