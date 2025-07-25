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11:42, 25 июля 2025Спорт

Футболист «Партизана» после оскорблений украинских фанатов опубликовал пост с «Катюшей»

Костич после оскорблений украинских фанатов опубликовал пост с «Катюшей»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Костич (крайний справа)

Андрей Костич (крайний справа). Фото: TikTok

Черногорский легионер белградского «Партизана» Андрей Костич в своем TikTok опубликовал пост после победы над украинской «Александрией» (2:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.

Игрок выложил фотографию с одноклубниками в раздевалке, сопроводив ее песней «Катюша». «Мы с вами не закончили», — написал Костич.

Партизан 24 июля на выезде обыграл «Александрию» со счетом 2:0. Команды проведут ответный матч 31 июля.

Фанаты «Александрии» по ходу матча оскорбляли «Партизан». Кроме того, футболисты украинского клуба отказались пожимать руки игрокам сербской команды.

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