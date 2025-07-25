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09:20, 25 июля 2025Спорт

Испанская синхронистка раскрыла отношение к выступлению россиян на чемпионате мира

Испанская синхронистка Касас: Здорово, что россияне вернулись в наш вид спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Испанская синхронистка Ирис Тио Касас раскрыла отношение к выступлению россиян на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее мнению, присутствие россиян на турнирах заставляет всех прогрессировать. «Здорово, что россияне вернулись в наш вид спорта, они действительно хороши. Это здорово для нашего вида спорта, мы смотрим на них и тоже стараемся показать высокий уровень», — заявила Касас.

Ранее испанка вместе с соотечественником Деннисом Гонсалесом Бонеу завоевала золото в соревновании дуэтов. Они обошли россиян Александра Мальцева и Олесю Платонову.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

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