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11:17, 25 июля 2025Спорт

Итальянский гимнаст оказался в коме после падения на Универсиаде

Итальянский гимнаст Боничелли оказался в коме после падения на Универсиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Kадр: Gymartistica 2.0 / YouTube

Итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли ввели в медикаментозную кому после падения на Универсиаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на технического координатора Международной федерации гимнастики Стива Бутчера.

Инцидент произошел в среду, 23 июля. Атлет неудачно упал во время командного турнира, выполняя упражнения на кольцах. Итальянец приземлился на шею и был госпитализирован. После этого сборная Италии снялась с турнира.

Бутчер отметил, что врачи делают все необходимое для того, чтобы Боничелли пошел на поправку. По словам функционера, подробности о состоянии спортсмена можно будет узнать не ранее чем через 10 дней.

Универсиада-2025 проходит в Германии с 16 по 27 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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