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17:45, 25 июля 2025Ценности

Лепс подарил 19-летней невесте сумку почти за миллион рублей

Певец Лепс подарил 19-летней невесте Кибе сумку Hermes почти за миллион рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Народный артист России Григорий Лепс подарил невесте Авроре Кибе сумку почти за миллион рублей. Соответствующий пост появился в Telegram-канале девушки, который насчитывает 24 тысячи подписчиков.

19-летняя возлюбленная 63-летнего исполнителя разместила снимок, на котором продемонстрировала светлую сумку Hermes Kelly, декорированную красной фурнитурой. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость аналогичной модели составляет 11 тысяч долларов (857 тысяч рублей). «Улов», — подписала избранница Лепса.

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Ранее в июле сообщалось, что Лепс свозил молодую возлюбленную на отдых в люксовом отеле за сотни тысяч рублей. Певец выбрал для совместного отпуска пятизвездочную гостиницу, расположение и название которой не разглашались.

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