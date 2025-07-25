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20:41, 25 июля 2025Из жизни

Медведь напал на туристку в горах

В США бурый медведь напал на туристку на маршруте Basher Trail
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Naomi Boak / U.S. National Park Service / Handout / Reuters

Во время похода в горах Чугач на Аляске, США, на туристку напал бурый медведь. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на популярном маршруте Basher Trail. Женщина подверглась нападению примерно в 3,2 километра от начала тропы. Затем она сама вызвала спасателей, сообщив, что не может идти из-за полученных травм. В течение часа пострадавшая оставалась на связи с операторами, пока ее пытались найти с помощью дронов. Путешественницу эвакуировали на вертолете в больницу, ее состояние стабильное.

По словам туристки, после нападения хищник убежал. Направление она указать не смогла. Департамент рыболовства и охоты Аляски перекрыл район происшествия и начал поиски животного. Власти призвали людей избегать троп в этом районе и напомнили о необходимости брать с собой спрей от медведей.

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