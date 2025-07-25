Раскрыты подробности атаки БПЛА ВСУ на Краснодарский край

Оперштаб: Обломки БПЛА повредили остекление домов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае несколько домов получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов в результате аналогичного происшествия повреждены два окна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Возгорания также не были зафиксированы. На места выехали представители спецслужб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Славянска-на-Кубани слышали минимум четыре взрыва в небе над городом. По словам очевидцев, работала система противовоздушной обороны.