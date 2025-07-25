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12:45, 25 июля 2025Спорт

Украинский боец ММА вышел на бой под песню Виктора Цоя

Украинский боец ММА Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Petchnumnoi Official / YouTube

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Горобец вышел на поединок против представителя Казахстана Магомеда Кабардиева под песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом сообщает «Чемпионат».

Это произошло на турнире OAE Warrior, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок продлился все три раунда, победу единогласным решением судей одержал Кабардиев.

31-летний Горобец потерпел четвертое поражение в карьере. В его активе также 13 побед в ММА. 30-летний Кабардиев остается непобедимым бойцом, в его активе 10 побед в 10 боях.

Ранее Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил две песни на русском языке. Суммарно он заплатил 25 долларов.

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