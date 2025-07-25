Украинский боец ММА вышел на бой под песню Виктора Цоя

Украинский боец ММА Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен»

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Горобец вышел на поединок против представителя Казахстана Магомеда Кабардиева под песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом сообщает «Чемпионат».

Это произошло на турнире OAE Warrior, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок продлился все три раунда, победу единогласным решением судей одержал Кабардиев.

31-летний Горобец потерпел четвертое поражение в карьере. В его активе также 13 побед в ММА. 30-летний Кабардиев остается непобедимым бойцом, в его активе 10 побед в 10 боях.

Ранее Бориспольский суд Киевской области привлек к административной ответственности директора концертного комплекса, в котором артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил две песни на русском языке. Суммарно он заплатил 25 долларов.