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09:28, 25 июля 2025Наука и техника

Впервые создана терапевтическая вакцина для лечения гепатита B

TUM: Стартовали первые клинические испытания вакцины TherVacB от гепатита B
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PhotobyTawat / Shutterstock / Fotodom

Стартовали первые клинические испытания вакцины TherVacB, предназначенной для лечения хронического гепатита B. В июне 2025 года первый пациент получил инъекцию препарата. Ранее в тестах на здоровых добровольцах вакцина показала хорошую переносимость и вызвала требуемый иммунный ответ. Об этом сообщает Технический университет Мюнхена (TUM).

Хронический гепатит B поражает около 254 миллионов человек по всему миру, увеличивая риск цирроза и рака печени. Существующие лекарства лишь подавляют вирус и требуют пожизненного применения, а универсального излечения до сих пор нет. По данным ВОЗ, ежегодно от этой инфекции умирают 1,1 миллиона человек.

TherVacB использует стратегию «прайм-буст»: сначала вводятся белки вируса, чтобы подготовить иммунитет, а затем — модифицированный вирусный вектор, усиливающий клеточный ответ. Такой подход активирует как выработку антител, так и работу Т-клеток, а сама вакцина охватывает более 95 процентов известных штаммов вируса.

Если испытания окажутся успешными, TherVacB может стать первой терапией, способной запустить в организме естественный механизм устранения вируса и изменить глобальный подход к лечению гепатита B.

Ранее ученые разработали вакцину против рака поджелудочной железы, одного из самых смертельных видов онкологических заболеваний. В доклинических испытаниях она показала впечатляющие результаты, полностью устранив опухоли у более чем половины животных.

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