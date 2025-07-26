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16:51, 26 июля 2025Из жизни

Четырех коров спасли из зыбучих песков

В Великобритании коровы чуть не утонули в зыбучих песках
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @carlisle_east_fire_station

В Великобритании пожарные спасли сбежавших коров, которые застряли в песке. Об этом пишет UPI.

Четыре коровы протаранили ворота фермы ночью и добрались до реки. Ее берега размыло, поэтому там образовались зыбучие пески. В них животные и провалились по шею. К утру песок затвердел и превратился в густую грязь, из которой коровы никак не могли выбраться сами.

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Животных нашли пожарные. Они спасли их с помощью погрузчика, который одолжили у фермера, и вернули домой. Коровы не пострадали.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, помощь спасателей неожиданно понадобилась оленю, оказавшемуся среди волн. Они вытащили животное живым на берег, несмотря на проливной дождь и плавающих неподалеку акул.

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