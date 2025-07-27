Турция показала замаскированную под контейнер систему запуска ракет

Roketsan представила замаскированную под контейнер систему запуска ракет

На международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле турецкая компания Roketsan продемонстрировала систему запуска ракет, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, сообщает корреспондент РИА Новости.

Roketsan показала свою разработку на выставочной площадке, расположенной на территории аэропорта имени Ататюрка. Внутри стандартного грузового контейнера длиной шесть или двенадцать метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca, которые имеют дальность до 300 километров. В контейнере также размещен пункт управления запуском.

Благодаря такому «камуфляжу» будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной.

Ранее Roketsan представила новую ракету-носитель Simsek-2 на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Отмечается, что ракета способна выводить до 1500 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту высотой более 700 километров. Высота двухступенчатой жидкостной ракеты составляет 40 метров.