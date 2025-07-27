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00:26, 27 июля 2025Бывший СССР

Украинцев призвали не бояться смерти

Лидер ультраправой организации Карась призвал украинцев не бояться смерти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Лидер украинской ультраправой организации C14 (входит в число запрещенных в России террористических организаций) Евгений Карась призвал украинцев не бояться смерти на поле боя. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Умрем — зашибись, война священна для мужчины. Если мы выживем — это вообще шикарно. Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья?» — сказал Карась.

Ранее Карась назвал ядерную войну выгодной для Украины. «Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — заявил он.

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