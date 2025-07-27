Депутат Новиков: Готовность Австрии вступить в НАТО выглядит очень нелогичной

Заявление Вены о вступлении в НАТО выглядит абсолютно нелогичным, потому что важнейшим преимуществом Австрии всегда являлся ее нейтральный статус, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Вена открыта к обсуждению членства в НАТО. Она добавила, что хотя вступление страны в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в НАТО необходима для страны.

Новиков отметил, что именно нейтральный статус Австрии все это время гарантировал ей ее безопасность. По его словам, такой подход освобождал бюджет этой страны от больших военных расходов, позволял направлять деньги на экономическое и социальное развитие.

«Поэтому говорить о том, что Россия является некой угрозой для Австрии, довольно забавно. Россия в принципе не рассматривает Австрию как какого-то оппонента или враждебную сторону с тем, чтобы дальше, исходя из этого, планировать свою конкретную деятельность. Что касается вступления страны в НАТО, то как раз блок НАТО Москва рассматривает как некую враждебную структуру», — объяснил депутат.

Парламентарий напомнил, как за несколько месяцев до начала специальной военной операции в МИД России предлагали Западу за столом переговоров определить стратегические вопросы взаимной безопасности, снижения напряженности и отодвижения НАТО от российских границ. Поэтому как раз вхождение Австрии в этот агрессивный блок и будет означать, что она вступила бы в число тех стран, которые проводят враждебную политику по отношению к России, добавил он.

Вступление Австрии в НАТО не улучшит, а ухудшит вопросы ее безопасности. Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Логика австрийских политиков в данном случае выглядит абсолютно искаженной, переворачивающей все с ног на голову, несоответствующей объективной реальности», — заключил депутат.

Ранее бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении США Джордж Биб заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы гарантии неприсоединения Украины к НАТО.