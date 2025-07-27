Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 27 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Киева признать дезертирами погибших бойцов ВСУ

Депутат Колесник: Зеленский относится к своим погибшим бойцам как к дровам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские власти показывают себя во всей красе и это видно по их отношению к собственным погибшим бойцам, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены признать дезертирами переданных Киеву погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О планах украинской администрации стало известно пророссийскому подполью.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский всегда относился к людям как к дровам. Ну, поэтому ему и недолго-то осталось. Он сам скоро дровами станет. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились нормально, так и к людям нормально относись, тем более к своим», — прокомментировал сообщение Колесник.

Депутат высказал предположение, что украинский президент скоро сам поймет, кто им управляет. Это, по его словам, видно по протестам, которые сейчас проходят в этой стране и приведут к смене власти.

Ранее стало известно, что Россия и Украина составили предварительные списки гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20». По словам депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, первые верифицированные списки есть у России и Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ни капли не жалею». Мобилизованный украинец расстрелял командира и сдался в плен. Как он это объяснил?

    Историк назвал дату расхождения Украины и Белоруссии. Как в Европе пытались создать «другую» Русь?

    Старший сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с тренером по зумбе

    Известный блогер объяснил отъезд из России

    В России отреагировали на желание Киева признать дезертирами погибших бойцов ВСУ

    Путин раскрыл цель масштабных учений ВМФ России

    В мире насчитали миллиард людей с ожирением

    В российском регионе появится новое военное училище

    Азербайджанцев назвали самым древним коренным народом России

    Вучич обвинил культового сербского режиссера в подготовке госпереворота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости