В Саратове спасатели приступили к поиску выживших на верхних этажах дома

Спасатели приступили к поиску пострадавших на верхних этажах дома в Саратове

Спасатели приступили к поиску пострадавших на верхних этажах дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада, его комментарий опубликован в социальной сети «Вконтакте».

«Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций», — сказал Зрада.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что завалы на месте взрыва газа в многоэтажке Саратова разобраны на 60-70 процентов. По его словам, на спецполигон вывезено более 1800 тонн завалов.