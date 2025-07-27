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07:13, 27 июля 2025Россия

В Саратове спасатели приступили к поиску выживших на верхних этажах дома

Спасатели приступили к поиску пострадавших на верхних этажах дома в Саратове
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Спасатели приступили к поиску пострадавших на верхних этажах дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада, его комментарий опубликован в социальной сети «Вконтакте».

«Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций», — сказал Зрада.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что завалы на месте взрыва газа в многоэтажке Саратова разобраны на 60-70 процентов. По его словам, на спецполигон вывезено более 1800 тонн завалов.

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