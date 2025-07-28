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19:59, 28 июля 2025Бывший СССР

Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

На Украине уничтожен военный вертолет США UH-60 Black Hawk
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российская армия атаковала аэродром Прилуки в Черниговской области Украины. В результате удара «Искандера» был уничтожен один из двух американских вертолетов Black Hawk, который, как утверждается, использовало Главное управление разведки (ГУР) Украины.

По данным Mash, также этой ночью в сторону Украины были выпущены около 100 «Гераней», которые атаковали военные и энергетические объекты страны. Дроны запустили по Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областям. Одной из целей, в том числе, стал аэродром в Староконстантинове.

Пуск ракеты «Искандер»

Пуск ракеты «Искандер»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вертолет нуждается в замене

Сообщения о взрыве на аэродроме появились на украинских информационных ресурсах около 16 часов. После этого в районе ввели «блэкаут», территорию и пути подъезда к ней перекрыли.

«Средства РЭБ и ПВО работают на максимум, глушат и сбивают все, что попадает в радиус поражения. Вертолет требует замены», — сообщает «Изнанка».

Целью удара мог быть не вертолет

Как полагает военный эксперт Александр Ивановский, не исключено, что удар наносился не по самому вертолету, а по пассажирам, которые могли находиться внутри. Он подчеркнул, что так как Black Hawk использовался украинской разведкой, вряд ли бы он перевозил рядовых военных.

Вертолеты Black Hawk

Вертолеты Black Hawk

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

«Стоит внимательно следить за некрологами об очередной "безвременной кончине" какой-нибудь шишки киевского режима или НАТО», — подмечают российские журналисты.

Российская армия нанесла групповой удар по Украине

Согласно данным российского Минобороны, этой ночью Российская армия нанесла групповой удар по территории Украины при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

В ходе работы Вооруженных сил РФ поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов, отчитались в ведомстве.

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