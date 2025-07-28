Эрдоган выразил надежду на достижение мира по Украине в Турции

Эрдоган: В будущем стол для достижения мира на Украине будет накрыт в Турции

Конфликт на Украине должен завершиться, и в будущем стол для достижения мира будет накрыт в Турции. Такую надежду выразил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова к проведению встречи на уровне лидеров. «Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Он добавил, что Анкара будет стремиться к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.