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17:55, 28 июля 2025Мир

Эрдоган выразил надежду на достижение мира по Украине в Турции

Эрдоган: В будущем стол для достижения мира на Украине будет накрыт в Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Конфликт на Украине должен завершиться, и в будущем стол для достижения мира будет накрыт в Турции. Такую надежду выразил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова к проведению встречи на уровне лидеров. «Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Он добавил, что Анкара будет стремиться к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.

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