Хуситы пообещали атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

Хуситы пообещали атаковать суда всех компаний, работающих с портами Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пообещало атаковать суда всех компаний, работающих с портами Израиля. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

По его словам, военные Йемена решили начать реализацию четвертого этапа морской блокады Израиля.

«Который предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил», — подчеркнули хуситы.

Ранее хуситы заявили об ударе по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США.