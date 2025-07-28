Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 28 июля 2025Мир

Хуситы пообещали атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

Хуситы пообещали атаковать суда всех компаний, работающих с портами Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пообещало атаковать суда всех компаний, работающих с портами Израиля. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

По его словам, военные Йемена решили начать реализацию четвертого этапа морской блокады Израиля.

«Который предусматривает нанесение ударов по всем судам любой компании, работающей с израильскими портами, вне зависимости от ее национальной принадлежности и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил», — подчеркнули хуситы.

Ранее хуситы заявили об ударе по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Депутат Рады заявил о неизбежности отставки Зеленского

    Хуситы пообещали атаковать суда всех работающих с Израилем компаний

    Россиянам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей и изъятии земли за захламление

    Известная актриса показала фигуру в прозрачном нижнем белье

    Депутат Госдумы заявил о начале третьей мировой войны

    Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США тройным фиаско

    «Роскосмос» испытает многоразовую ракету

    Симоньян рассказала о попытках Украины и стран Запада устроить бунт в России

    ВКС России подняли в воздух шесть ракетоносцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости