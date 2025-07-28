Хуситы опубликовали кадры со спасенным с сухогруза российским моряком

РИА Новости: Хуситы опубликовали видео с моряком из РФ с сухогруза Eternity C

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опубликовало видео с, предположительно, российским моряком Алексеем Галактионовым, спасенным с потопленного греческого сухогруза Eternity C. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина предположил, что корабль подбили, поскольку капитан судна не отреагировал на сигнал йеменских властей. Он призвал моряков в Эйлате не выключать устройства связи и добавил, что «лучше вообще туда не направляться» из-за войны в секторе Газа. «Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска», — заявил Галактионов. Он также высказал мнение, что у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион.

Ранее сообщалось, что атакованный хуситами греческий сухогруз Eternity C затонул. В начале июля движение взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas.