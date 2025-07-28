Индекс российских гособлигаций вырос до полуторалетнего максимума

Индекс гособлигаций РФ поднялся выше 119 пунктов впервые с начала марта 2024 г.

Индекс российских гособлигаций (RGBI) превысил отметку в 119 пунктов впервые с 4 марта 2024 года. На момента написания материала показатель, являющийся основным индикатором рынка государственного долга РФ, рос на 0,63 процента, до 119,21 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Поднявшийся до почти полуторалетнего максимума индекс в начале месяца находился на уровне около 115 пунктов и в дальнейшем последовательно рос. Например, 18 июля он впервые с 14 марта 2024 года оказался выше 117 пунктов.

Указанный индекс рассчитывается Мосбиржей с 31 декабря 2002 года. Его начальное значение составило 100 пунктов.

Ранее эксперты отмечали, что произошедшее на прошлой неделе снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18 процентов годовых приведет к неизбежному продолжению уменьшения ставок по банковским вкладам и вынудит инвесторов искать альтернативу, на фоне чего растет привлекательность облигаций.

